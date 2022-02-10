Петербуржец спас раненого во время охоты сокола-дербника

Петербуржец спас птицу из Красной книги. Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

В Купчино спасли раненого сокола–дербника. Птицу нашел местный житель, который обратился за помощью в комитет по природопользованию. Во время охоты сокол врезался в препятствие и травмировался, сообщили в пресс-службе комитета.

- Дербник – это самый мелкий вид сокола, размером меньше голубя. Птица занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга как потенциально уязвимый вид – в городе гнездится от 50 до 100 пар. Некоторые особи остаются на зимовку, - пояснили сотрудники комитета по природопользованию.

Петербуржец смог взять сокола на руки и дождаться специалистов. Дезориентация птицы помогла мужчине поместить ее в картонную коробку. После дербника доставили в орнитологический госпиталь, где диагностировали различные травмы. Птице назначили лечение, после которого ее выпустят на волю.

Комитет предупреждает петербуржцев: в случае обнаружения диких животных в бедственном положении можно обращаться по телефону 417-59-36. Служба работает круглосуточно. С начала 2022 года с просьбой помочь раненым птицам позвонили 38 жителей Северной столицы.