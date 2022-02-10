Петербуржцам упростили получение заграничной визы до 70 рабочих дней

МФЦ Петербурга упростили порядок получения визы в зарубежные страны Фото: Артем КИЛЬКИН

В МФЦ Петербурга появилась новая услуга по оформлению визы заграницу. Ее подготовят в один или два этапа – в зависимости от выбранной страны. Максимальный срок ожидания визы составляет 70 рабочих дней. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

После получения загранпаспорта горожане могут сразу обратиться за оформлением визы. На данный момент подать документы для ее оформления можно в 29 стран. В их число входят страны Шенгенской зоны.

- В дальнейшем, с изменением эпидемиологической обстановки в мире, перечень стран, в которые можно оформить визу посредством МФЦ, будет расширен, - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Услугу можно получить вне зависимости от адреса регистрации гражданина России. Документы принимают пока только в десяти МФЦ города. Позже услугу введут в каждый многофункциональный центр Петербурга.