Стало известно, как врач проткнул глаз шприцем 5-летней девочке в стоматологии в Петербурге

Стоматолог ткнул в глаз ребенку, дернувшемуся во время укола. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны подробности жуткого инцидента в одной из детских стоматологических клиник Петербурга. Вечером 9 февраля отсюда была госпитализирована маленькая девочка, которой врач проткнул глаз иглой шприца. Сделал он это, конечно же, не специально. Причиной всему стало поведение ребенка, который, видимо, сильно испугался предстоящего укола.

- Во время местной анестезии пациентка дернулась, из-за чего произошло попадание инсулинового шприца в глаз. С диагнозом: колотая рана бульбарной конъюктивы правого глаза, госпитализирована в Детскую городскую больницу №19, - сообщает источник «КП-Петербург».

Повреждена оказалась слизистая оболочка, которая покрывает «белую» часть глазного яблока. Насколько травма серьезная, покажет дальнейшее лечение.

В стационаре врачи оказали помощь ребенку, после чего девочку отпустили домой. А по факту произошедшего начата проверка. Пока что с инцидентом разбирается местный участковый оперуполномоченный. Он уже побывал в частной клинике на улице Доблести. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.