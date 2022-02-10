Два новых пункта приема снега открылись в Петербурге

Существующих площадок недостаточно для объема снега. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Две новые площадки по временному складированию снега открылись в пригородных районах Петербурга. Принимать горы вывезенных с улиц мегаполиса осадков будут в Кронштадте и Петергофе.

- Потребность в дополнительных пунктах обусловлена характером нынешней зимы. Обильные снегопады по максимуму загрузили 18 стационарных снегоплавильных и снегоприемных пунктов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Все они работают на пределе, а часть из них уже исчерпала мощности, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия.

Уже понимая, что зима будет рекордной по объему снега, власти Петербурга открыли семь дополнительных площадок. Но и они оказались забиты снегом под завязку. Поэтому теперь снег начнут водить в Кронштадтский и Петродворцовый районы. А если и этого не хватит, то власти уже согласовали с МЧС несколько адресов, где можно принимать снег.

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