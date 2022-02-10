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Происшествия10 февраля 2022 15:05

Уголовное дело возбуждено после падения дворника с крыши дома на Литейном проспекте

Сам мужчина находится в Мариинской больнице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Упавший с крыши дворник жив, а его начальству грозит уголовное дело.

Упавший с крыши дворник жив, а его начальству грозит уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Падение дворника, убиравшего снег с крыши дома на Литейном проспекте, стало уголовным делом. Его возбудили по настоянию прокуратуры. Производство открыто по статье «Нарушение требований охраны труда».

- Установлено, что должностное лицо ООО «ЖКС № 1 Центрального района» не проконтролировало соблюдение работником правил по охране труда при проведении работ на высоте, - сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Падение с высоты пятого этажа лишь чудом не привела к трагедии. Жизнь мужчине спас сугроб, удачно оказавшийся во дворе дома. Тем не менее, дворник получил тяжелые травмы и был госпитализирован в Мариинскую больницу. Районные власти пообещали оказать ему всю необходимую помощь.

Отметим, что уголовная статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком на год.

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