Капитальный ремонт 14 улиц начнется в Петербурге в 2022 году

На дорожный ремонт потратят 1,3 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Капитальный ремонт начнется на 14 улицах Петербурга в 2022 году. Все они внесены в Адресную программу, а на работы в бюджете заложено около 1,3 млрд рублей. Один контракт по Огородной улице в Пушкине уже заключен. Подрядчик выйдет на объект в апреле.

- Проведение конкурсных процедур по 11 адресам намечено на март, еще по двум конкурсы проведут в мае, - сообщает пресс-служба Смольного.

В планах на капремонт стоят улица Юты Бондаровской в Новом Петергофе и Загородная улица в Колпино. Последняя – самый «Длинный» адрес. Здесь переложат асфальт на участке в 3,74 км.

Более полутора километров отремонтируют на Карпатской улице в Купчино. Приведут в порядок и Дизельный проезд – основной выезд из крупного ЖК в Московском районе.

Также в списке участки улиц Солдата Корзуна, Композиторов, Кустодиева, Будапештской Удаловской, Складской. Начнут ремонтировать Ржевскую площадь, 8-й Предпортовый проезд и отрезок Пулковского шоссе.