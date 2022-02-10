Смольный опубликовал адреса МФЦ в Санкт-Петербурге, где можно получить визу заграницу

Правительство Петербурга назвала адреса МФЦ, в которых можно оформить визу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге с 10 февраля 2022 года начали оформлять визы, в том числе Шенген, за границу. Получить документ, разрешающий въезд на ту или иную территорию, сейчас можно в 10 МФЦ. Восемь из них находятся в Петербурге, один в Кронштадте и еще один - в Ломоносове. "Комсомолка публикует" полный список адресов МФЦ.

–– г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 46, лит. А. Вход со стороны ул. Мартынова;

–– г. Ломоносов, ул. Победы, д. 6, лит. А. Вход с улицы Победы, с поверхности земли;

–– Ул. Новороссийская, д. 18. Ближайшая станция метрополитена Площадь Мужества. Вход с улицы Новороссийской;

–– Ул. Ушинского, д. 6, лит. А. Ближайшая станция метрополитена Гражданский проспект. Вход со стороны Учительской улицы;

–– Пр. Стачек, д. 18. Ближайшая станция метрополитена Нарвская. Вход внутри комплекса зданий Администрации Кировского района со стороны Парка имени 9 января;

–– Ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6. Ближайшая станция метрополитена Проспект Ветеранов. Вход со стороны дома 38 корп. 4 по улице Пограничника Гарькавого;

–– Ул. Бабушкина, д. 64, лит. А. Ближайшая станция метрополитена Пролетарская. Вход с улицы Бабушкина;

–– Котельникова Аллея, д. 2, корп. 2, лит. А.Ближайшая станция метрополитена Пионерская. Вход со стороны Аллеи Котельникова;

–– Ул. Софийская, д. 47, корп. 1, лит. А. Ближайшая станция метрополитена Международная. Вход с левого торца здания;

–– Пр. Обуховской Обороны, д. 138, корп. 2, пом. 86Н. Ближайшая станция метрополитена Пролетарская. Вход во дворе с проспекта Обуховской обороны.

Напомним, что все МФЦ принимают документы только по предварительной записи.