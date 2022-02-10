Спрос на аренду жилья в Петербурге вырос на 47% по итогам 2021 года

В Петербурге активно растет спрос на аренду жилья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спрос на аренду жилья в Петербурге взлетел на 47% по итогам 2021 года. Северная столица стала лидером по этому показателю. По данным аналитиков, в основном цены на аренду квартир резко выросли в третьем квартале из-за старта делового и учебного сезона, к тому же в это время изменились условия выдачи льготной ипотеки, и повысилась ставка Центробанка.

- В Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды повысилась на 14% год к году – до 25 тысяч рублей за объект, - отмечают аналитики сервиса «Авито.Недвижимость».

В 2021 году жители Петербурга по-прежнему активнее всего сдавали студии, «однушки» и «двушки». К слову, в среднем в России однокомнатную квартиру сдают за 16 тысяч рублей в месяц. По словам экспертов из рынка недвижимости, тенденция с ростом спроса на аренду будет повышаться и дальше.