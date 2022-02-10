Доцента из «Макаровки» оштрафовали по делу о взятках за зачеты

В Петербурге суд назначил штраф доценту-взяточнику из "Макаровки". Фото: google.com/maps

Доцента кафедры портов строительного производства из ГУМРФ имени адмирала Макарова признали виновным по уголовному делу о получении взяток. Преподаватель Олег Минаев отделался штрафом в размере 245 тысяч рублей. За время работы в «Макаровке» мужчина неоднократно брал взятки. В общей сумме накопилось минимум около 100 тысяч рублей.

Доцент создал свою систему по раздаче пятерок и зачетов неуспевающим студентам. Например, за прием двух курсовых работ он взял 10 тысяч рублей, а за зачет по предмету «Механика грунтов» поднял ставки до 26 тысяч.

- Размер самой большой взятки – 52 тысячи рублей. Минаев получил эти деньги от группы за сдачу курсовых работ по его дисциплине, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

К слову, судили доцента сразу по трем статьям уголовного кодекса, но тяжелого наказания он избежал.