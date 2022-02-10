Смольный объяснил, почему домофоны в парадных меняют без разрешения жителей

В Смольном в очередной раз объяснили, зачем в городских парадных меняют домофоны без разрешения жильцов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном объяснили, почему домофоны в петербургских парадных меняют без разрешения жителей. Власти Северной столицы твердят, что пытаются сделать городские дворы безопасными, в том числе благодаря видеокамерам. В Петербурге два подрядчика, кто занимается обновление домофона – ПАО «Ростелеком» и АО «ЭР-Телеком Холдинг». Компании ставят на дверь в парадную не только камеру, но и бесплатный Wi-Fi, а также динамик, который будет оповещать людей в случае экстренной ситуации. После установки жильцам выдают 2 бесплатных ключа.

В комитете по информатизации и связи Петербурга прямо говорят, что в старые домофоны проблематично установить вышеперечисленные услуги. Собственно, поэтому и происходит демонтаж. Причем вернуть старый домофон можно, но сложно. Да и незачем, пожалуй. Ведь платить больше за обслуживание не придется.

- Демонтированное оборудование передается обратившемуся лицу при предоставлении документов, подтверждающих право собственности на это оборудование или управляющей компании, отвечающей за содержание общего имущества многоквартирного дома, - сообщают в профильном комитете Смольного.

Да и беспокоиться насчет камеры не стоит – власти клянутся, что персональные данные защищены. А по обращению жителей в полицию можно будет получить частичку архива, если случилось происшествие. Правда, автору этих строк дважды отказывали в получении видео с двери своей парадной...