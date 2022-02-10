Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 18:41

Автобус №251 свяжет юг и север Выборгского района Петербурга вместо маршрутки

Транспорт начнет работу с 1 апреля 2022 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автобус №251 запустят в Выборгском районе Петербурга вместо маршрутки К-152.

Автобус №251 запустят в Выборгском районе Петербурга вместо маршрутки К-152.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Петербурга начнет работу автобусный маршрут №251 вместо маршрутки К-152. Социальный транспорт запустят с 1 апреля 2022 года в рамках начала реформы. Напомним, маршрутки в городе будут убирать постепенно, в три этапа, растянутые на весь 2022 год.

Итак, новый автобус №251 соединит юг и север района. Маршрут идет от станции метро «Выборгская» до Придорожной аллеи. Автобус будет двигаться по улицам Есенина, Карбышева, а также проспектам Тореза и Лесному.

- На маршрут №251 выйдут автобусы среднего класса, вмещающие 50 пассажиров, которые будут курсировать с интервалами от 13 до 18 минут в будни и от 15 до 20 минут в выходные дни. Режим работы маршрута: с 6:00 до 00:00, - отмечают в комитете по транспорту Петербурга.