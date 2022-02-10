Автобус №251 свяжет юг и север Выборгского района Петербурга вместо маршрутки

Автобус №251 запустят в Выборгском районе Петербурга вместо маршрутки К-152. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Петербурга начнет работу автобусный маршрут №251 вместо маршрутки К-152. Социальный транспорт запустят с 1 апреля 2022 года в рамках начала реформы. Напомним, маршрутки в городе будут убирать постепенно, в три этапа, растянутые на весь 2022 год.

Итак, новый автобус №251 соединит юг и север района. Маршрут идет от станции метро «Выборгская» до Придорожной аллеи. Автобус будет двигаться по улицам Есенина, Карбышева, а также проспектам Тореза и Лесному.

- На маршрут №251 выйдут автобусы среднего класса, вмещающие 50 пассажиров, которые будут курсировать с интервалами от 13 до 18 минут в будни и от 15 до 20 минут в выходные дни. Режим работы маршрута: с 6:00 до 00:00, - отмечают в комитете по транспорту Петербурга.