В Петербурге заметили краснокнижную рыжую сову

Краснокнижную рыжую сову заметили в Петербурге. Фото: Вячеслав Заметня / vk.com/id120817496 / instagram.com/zametnia

Петербургский фотограф Вячеслав Заметня поймал в объектив своего аппарата серую неясыть, включенную в Красную книгу. Но именно эта птица имеет рыжий окрас, довольно редкий. Зовут ее рыжая морфа. Неясыть попалась на глаза фотографу в Петродворцовом районе, на южном береге Финского залива.

Как рассказал Вячеслав «КП-Петербург», такие совы любят обитать возле старых усадеб и парков, Зачастую их можно застать в дупле. Вот и эту рыжулю фотограф увидел у домика в старой липе. По его словам, неясыть спокойно сидела и отдыхала. Хоть ее окрас и считается редким, но Вячеслав видит таких сов не первый раз.

Еще один снимок отдыхающей красавицы. Фото: instagram.com/zametnia

- Почему-то в Красной книге Петербурга (редакции 2018 года) написано: «У подавляющего большинства местных особей общая окраска оперения серая, но изредка встречаются птицы с преобладанием рыжих тонов». Однако я встречал в разных парках Петербурга порядка десяти особей, и все они рыжей морфы, ни одной серой до сих пор не видел! – признается мужчина.

Как отметил фотограф, он старался очень медленно подойти к неясыти, чтобы сделать получше кадр и не спугнуть птицу.

- Сделав несколько снимков с достаточно близкого расстояния, я радостно пошел дальше. А сова так и осталась открыто сидеть на дупле в старой липе, - подытожил Вячеслав Заметня в разговоре с «КП-Петербург».