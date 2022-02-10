Три пожарные машины столкнулись на Российском путепроводе в Петербурге

Три спецтехники МЧС столкнулись друг с другом в Петербурге. Фото: vk.com/id7007018 / Олег Петров

Три пожарные машины встали в «паровозик» на Российском путепроводе в Красногвардейском районе Петербурга. По словам очевидца Олега Петрова, местного активиста, спасатели МЧС ехали на вызов с включенными спецсигналами, но угодили в ДТП. Всего спецтехники было четыре, один из автомобилей, как утверждает мужчина, в аварию не попал и уехал на пожар.

- Очень спешили из Невского района в Красногвардейский. Три автомобиля столкнулись друг с другом. Получился «паровозик» из пожарных машин. Первый автомобиль повернул на Хасанскую улицу и уехал. Пострадавших вроде бы нет, вот такая ситуация, - прокомментировал ДТП Олег Петров.

Судя по видео очевидца, спасатели действительно не пострадали, лишь автомобили притерлись друг к другу.

Позже в МЧС пояснили, что пожарные выехали тушить загоревшийся погрузчик на заводе на Ириновском проспекте. Огонь успешно ликвидировали. А в ДТП пострадавших нет.

- Один из автомобилей въехал в остановившиеся на светофоре автоцистерны, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.