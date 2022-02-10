СК возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на мать с коляской в Луге

В Лужском районе Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как на мать с коляской упала глыба льда. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

СК возбудил уголовное дело после того, как в Луге на мать с коляской рухнула глыба льда вместе со снегом. Напомним, женщина проходила со своей маленькой дочкой у дома №53 на Киевской улице. К счастью, ни мама, ни ребенок не получили серьезные повреждения, разве что у женщины диагностировали кровоподтек на левом предплечье. По делу арестовали главного инженера местной управляющей компании «Наш Дом», ей предъявили обвинение.

- Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В адрес главы администрации муниципального образования города Луга внесли представление, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, наледь на крыше указанного дома образовалась в период с 17 декабря по 7 февраля, в это время кровлю никто не чистил, хотя местные жители неоднократно жаловались в УК на проблему, но там бездействовали. В худшем случае главному инженеру грозит до двух лет лишения свободы.

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