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Здоровье10 февраля 2022 21:46

НИИ Пастера из Петербурга получил добро на испытания кожного теста на иммунитет к ковиду

В исследовании поучаствуют 460 добровольцев
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге проведут испытания кожного теста на иммунитет к ковиду.

В Петербурге проведут испытания кожного теста на иммунитет к ковиду.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургскому НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера разрешили провести испытания кожного теста, который может определить иммунитет к коронавирусу. Зеленый свет проверке изобретения официально дали в Минздраве РФ, об этом следует из Госреестра разрешенных клинических испытаний.

- Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 («КоронаДерм-PS»), - цитируют документ в «Петербургском дневнике».

Испытывать кожный тест будут на лицах старше 18 лет. Ученым понадобятся 460 добровольцев. По планам, испытания завершат уже в апреле 2022 года. Добавим, что тест представляет собой подкожную инъекцию. Разработчики предварительно испытали тест на себе, все работало.