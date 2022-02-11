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Звезды10 февраля 2022 22:14

Смольный выделил 1,3 млн рублей на проведение Масленицы в четырех городах Сербии

Мероприятия направят на сохранение духовного и культурного наследия России за рубежом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Власти Петербурга хотят провести Масленицу в четырех городах Сербии.

Власти Петербурга хотят провести Масленицу в четырех городах Сербии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга выделили 1,3 млн рублей на проведение Масленицы в четырех городах Сербии: Белграде, Крагуеваце, Нови-Саде и Смедерево. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком услуги является городской комитет по внешним связям. Согласно техзаданию, мероприятие направлено на сохранение духовного и культурного наследия России за рубежом, а также популяризацию гуманитарных достижений Петербурга и укрепление позитивного имиджа Северной столицы.

- Срок окончания оказания услуг: не позднее 13 мая 2022 года. Проект включает концертную программу, мастер-классы по вокалу, хореографии и/или игре на музыкальных инструментах, интерактивную программу по русскому языку и презентацию городошного спорта, - говорится в конкурсной документации.

Добавим, что организация Масленицы в первую очередь ориентировано для россиян, проживающих в Сербии. От победителя конкурса потребуют не только провести мероприятие, но и заняться перелетами и передвижениями петербургской «масленичной» делегации.