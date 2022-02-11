Последние новости в Санкт-Петербурге на 11 февраля 2022 года: Снижение заболеваемости ковидом среди детей и проблемы дистанционных больничных

Последние новости в Санкт-Петербурге на 11 февраля 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 11 февраля 2022 года. Наши журналисты попытались разобраться, как в городе работает система с оформлением дистанционных больничных листов. Во-первых, в поликлиниках уменьшилось число вызовов врачей на дом. Во-вторых, больничные листы по телефону пока не так уж популярны – за неделю их открыли лишь 3,5 тысячи человек. В-третьих, система пока работает на доверии, ведь полноценный врачебный осмотр дистанционно не провести.

Работодатели задолжали петербуржцам 500 млн рублей за 2021 год. Об этом нам рассказали в прокуратуре. Надзорное ведомство выявило 5,5 тысячи нарушений в сфере труда. А вот нарушений трудового законодательства из-за вакцинации от коронавируса или режима QR-кодов было мало.

В Северной столице снизился уровень заболеваемости ковидом среди детей. Об этом «КП Санкт-Петербург» рассказали в комздраве. Дистанционку для школьников в итоге продлевать не будут. А вот взрослая заболеваемость инфекцией за неделю выросла на 12%.

Наконец, в Санкт-Петербурге суд арестовал директора управляющей компании, который напал на следователя во время обысков в организации, последовавших после гибели дворника от упавшей глыбы льда. Темпераментный мужчина отрицает свою вину.

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