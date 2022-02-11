Сильный пожар произошел в одноэтажном здании на Полюстровском проспекте в Петербурге

Сильный пожар произошел в одноэтажном здании в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Калининском районе Санкт-Петербурга. Рано утром 11 февраля 2022 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 32 по Полюстровскому проспекту. На место немедленно выехали спасатели, рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- По указанному адресу горело дноэтажное, размером 20 на 3 метра здание. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей города.

Огонь разгорался не на шутку, поэтому пожару был присвоен повышенный ранг №1Бис. Спасатели продолжают до сих пор бороться с пламенем.

По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Ликвидацией пожара занимаются 32 человека личного состава и семь единиц техники.