Облачная и сухая погода ждет Петербург 11 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый циклон "Сара", который накрыл Санкт-Петербург накануне и принес оттепель, начал ослабевать. В пятницу, 11 февраля 2022 года, в Северной столице будет пасмурно, но с прояснениями и, в целом, сухо. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Санкт-Петербург останется под влиянием южной периферии циклонического вихря. Медленно смещаясь к востоку, этот циклон теряет силы, и его влияние на метеорологические условия будет ослабевать. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков, местами гололедица, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха будет от нуля до плюс 2 градусов, по Ленинградской области разброс от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

В субботу жителей Петербурга ждет небольшой морозец.