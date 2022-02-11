Автомобили с пробегом подорожали в Петербурге в начале 2022 года

Автомобили с пробегом в Санкт-Петербурге продолжают дорожать в начале 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в начале 2022 года продолжили расти цены на автомобили с пробегом. По данным сервиса "Авито" на 11 февраля 2022 года средняя цена на такие автомобили составила 929 тысяч, это на 55 процентов больше, чем год назад и на 4,4 процента выше, чем было даже месяц назад.

- Большинство автопроизводителей продолжают поднимать цены на свои модели в условиях затянувшегося кризиса электронных автокомпонентов. Как следствие, цены растут как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом, - пояснил управляющий директор компании Кирилл Вотяков.

Спрос на машины с пробегом, несмотря на рост цен, остается стабильным. Доля Петербурга в начале года от общероссийского составила 4,36 процентов. Также предложение на рынке в январе по стране выросло на 4,5 процентов.