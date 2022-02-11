Банду автоугонщиков отправят под суд в Петербурге

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении группы автоугонщиков, прятавших иномарки в ангаре / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется банда автоугонщиков. Воры угоняли машины в города и по Ленобласти. В основном их добычей становились дорогие машины корейского и японского производства. Об этом 11 февраля 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и области.

- Банда промышляла с января по март 2022 года. Главарем был ранее судимый 35-летний петербуржец. Также с ним были еще двое - мужчины 31 и 38 лет. Они угоняли машины, а после перегоняли их в специальный гараж в Агалатово, - рассказали в полиции.

Известно, что воры успели угнать четыре машины: один автомобиль «Киа Соренто Прайм» и три автомобиля «Митсубиси Аутлендер». Две машины уже возвращены владельцам, один обнаружили в Оренбургской области, четвертую машину пока ищут. Общий ущерб составил более 8 миллионов рублей.

Все трое задержаны. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.