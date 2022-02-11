Мать пыталась задушить подушкой годовалого сына в Ленобласти

Мать задержали за попытку убийства годовалого сына в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области горе-мать пыталась задушить собственного годовалого сына подушкой. Все произошло вечером 10 февраля 2022 года в квартире дома 1 по улице Ярослава Иванова в городе Тихвин. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Годовалого мальчика госпитализировали в девятом часу вечера. У малыша было осаднение на груди, спине и бедрах. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, - сообщил источник.

Старший брат малыша, 18-летний парень рассказала, что ребенка душила подушкой их 40-летняя мать. При этом женщина кричала, что сын ей не нужен.

Известно, что семья не полная, на учете не состояла. Сейчас мать задержали и поместили временно под стражу. Материал дела передан в следственный комитет. Уголовное дело пока не возбуждалось.