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Происшествия11 февраля 2022 6:26

Мать пыталась задушить подушкой годовалого сына в Ленобласти

Женщину задержали, а малыша госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Мать задержали за попытку убийства годовалого сына в Ленобласти

Мать задержали за попытку убийства годовалого сына в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области горе-мать пыталась задушить собственного годовалого сына подушкой. Все произошло вечером 10 февраля 2022 года в квартире дома 1 по улице Ярослава Иванова в городе Тихвин. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Годовалого мальчика госпитализировали в девятом часу вечера. У малыша было осаднение на груди, спине и бедрах. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, - сообщил источник.

Старший брат малыша, 18-летний парень рассказала, что ребенка душила подушкой их 40-летняя мать. При этом женщина кричала, что сын ей не нужен.

Известно, что семья не полная, на учете не состояла. Сейчас мать задержали и поместили временно под стражу. Материал дела передан в следственный комитет. Уголовное дело пока не возбуждалось.