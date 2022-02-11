Мужчина попал в больницу после нападения стаи собак под Петербургом

Под Петербургом мужчина попал в больницу после нападения стаи собак Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Под Санкт-Петербургом на мужчину напала стая собак. ЧП произошло днем в четверг, 10 февраля 2022 года, в деревне Маслово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В два часа дня в больницу во Всеволожске был доставлен 59-летний мужчина, житель садоводства "Пороги", - рассказал источник.

У пациента были травмы с вовлечением нескольких областей тела, множественные укушенные раны. Мужчина находился в тяжелом состоянии, поэтому его поместил на второе травматологическое отделение.

Известно, что 10 февраля в двенадцатом часу дня на улице в деревне Маслово на него напала стая собак. Как мужчине удалось отбиться, не сообщается.