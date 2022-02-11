Двое парней разбили стекла в трамвае на остановке в Петербурге

Двух парней задержали за погром трамвая в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге двое парней устроили погром в трамвае, выбив стекла. Инцидент произошел 9 февраля 2022 года на трамвайной остановке у дома 60 по проспекту Маршала Жукова. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Двое парней пытались проникнуть в трамвай и били стекла, - рассказал источник.

На место прибыл наряд полиции, который задержал 18-летнего жителя Петербурга и его 27-летнего друга из Дагестана. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В итоге парни разбили лобовое стекло, зеркало заднего вида вагона.

По факту было возбуждено уголовное дело о вандализме. Молодых людей отправили временно под стражу. Известно, что ранее 18-летний парень был судим за кражу, его друг за нанесение побоев и нападение на полицейского.