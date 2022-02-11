Крупный пожар на Полюстровском проспекте потушен

Спасатели потушили пожар на Полюстровском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спасатели МЧС полностью ликвидировали крупный пожар в Калининском районе Петербурга. Утром на Полюстровском проспекте вспыхнуло одноэтажное здание, площадью в 60 квадратных метров. По предварительным данным, ангар.

- В 06:23 поступило сообщение о пожаре по адресу: Полюстровский проспект, дом 32. В 06:38 объявлен дополнительный № 1Бис, - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

Огонь распространялся быстро и охватил все здание целиком. На место ЧП прибыли семь пожарных машин и 32 человека личного состава. Общими усилиями в 07:38 пожар удалось локализовать, был отказ дополнительного №1Бис. В 09:37 возгорание полностью ликвидировано.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Причины пожара выясняют дознаватели МЧС.