СК предъявил обвинение инженеру фабрики в Гатчине, где от глыбы льда погиб рабочий

Глыба льда убила рабочего на фабрике в Гатчине. Фото: СУ СКР по ЛО.
Следователи отдела СК России по Гатчинскому району Ленобласти предъявили обвинение главному инженеру бумажной фабрики «Коммунар», где 7 февраля погиб рабочий. На голову 63-летему мужчине с крыши цеха упала глыба льда. Спасти человека не смогли.
- Главному инженеру предъявлено обвинение в нарушении правил охраны труда, - сообщает пресс-служба областного управления СК.
Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, эта мера пресечения останется до рассмотрения дела судом по существу.
Уголовная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.
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