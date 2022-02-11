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Происшествия11 февраля 2022 7:42

СК предъявил обвинение инженеру фабрики в Гатчине, где от глыбы льда погиб рабочий

Трагедия произошла 7 февраля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Глыба льда убила рабочего на фабрике в Гатчине. Фото: СУ СКР по ЛО.

Глыба льда убила рабочего на фабрике в Гатчине. Фото: СУ СКР по ЛО.

Следователи отдела СК России по Гатчинскому району Ленобласти предъявили обвинение главному инженеру бумажной фабрики «Коммунар», где 7 февраля погиб рабочий. На голову 63-летему мужчине с крыши цеха упала глыба льда. Спасти человека не смогли.

- Главному инженеру предъявлено обвинение в нарушении правил охраны труда, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, эта мера пресечения останется до рассмотрения дела судом по существу.

Уголовная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

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