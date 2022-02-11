Полиция задержала мужчину за развращение 12-летней девочки в Петербурге

В Петербурге задержали дворника за развращение 12-летней девочки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который развращал 12-летнюю девочку на улице в Калининском районе. Его поймали 10 февраля 2022 года у дома 17 по улице Комсомола. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Известно, что около 8:40 часов утра 20 января у входа в подземный пешеходный переход, рядом с территорией Коллективной автостоянки на улице Руставели мужчина вел с девочкой разговоры на сексуальные темы циничного характера, возбуждая при этом у последней нездоровый интерес к сексуальным отношениям, - рассказал источник.

По факту было возбуждено уголовное дело. За это мужчине грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

Задержанным оказался 36-летний мужчина, который неофициально работает дворником у станции метро "Девяткино".