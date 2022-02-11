Видео, как «Жигули» сгорели на КАДе, опубликовано в соцсетях

"Жигули" сгорели на внешней стороне КАДа. Фото: vk.com/spb_today

Одним классическим автомобилей в Петербурге стало меньше. Ранним утром 11 февраля на Кольцевой автодороге сгорели «Жигули». Полыхающий автомобиль заметили водители, ехавшие по внешнему кольцу в районе Левашово.

- 12-й километр КАД. Рядом с Левашово сгорел автомобиль, - написали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованным кадрам видео, от машины практически ничего не осталось. Пока «Лада» полыхала, рядом не было видно ни ее хозяина, ни пожарных, на дорожных служб. Сейчас обгорелый остов украшает обочину трассы по направлению к Кронштадту ха несколько сотен метров перед поворотом на ЗСД и Левашовское шоссе.

О пострадавших ничего не сообщается.