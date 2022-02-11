Следственный комитет опроверг информацию, что в Ленобласти мать пыталась задушить годовалого сына подушкой

СК опроверг, что в Ленобласти мать пыталась задушить годовалого ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

В следственном комитете Ленинградской области опровергли информацию о том, что в городе Тихвин мать пыталась задушить своего годовалого сына подушкой. Об этом в ведомстве сообщили 11 февраля 2022 года.

- Сообщаю, что это не достоверная информация. Ни признаков удушения (асфиксии), ни каких-либо иных повреждений у ребенка не обнаружено, - пояснили в комитете.

Напомним, что ранее источник в правоохранительных органах сообщил о том, что инцидент произошел в квартире дома 1 по улице Ярослава Иванова в Тихвине. В девятом часу вечера оттуда был госпитализирован малыш с осаднением на груди, спине и бедрах. При этом, старший сын 40-летней женщины, 18-летний парень сообщил о том, что его мать душила подушкой младшего брата и кричала, что сын ней не нужен.

Известно, что женщина задержана. Следственным органом проводится доследственная проверка.