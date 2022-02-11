Полиция завела уголовное дело на двух пассажиров, разбивших стекло в трамвае

Пьяные парни разбили стекло трамваю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Красносельского района завела уголовное дело на двух пьяных пассажиров, которые устроили скандал и разбили стекло в трамвае. Инцидент произошел на остановке из-за того, что нетрезвых парней не хотели пускать внутрь.

- 9 февраля в полицию поступило сообщение, что на проспекте Маршала Жукова двое неизвестных мужчин бьют стекла и пытаются проникнуть в трамвай. В результате выезда были задержаны мужчины 1994 и 2003 года рождения, оба неработающие, которые разбили лобовое стекло и зеркало заднего вида трамвая, - сообщает пресс-служба ГУ МИВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что задержанными оказались 18-летгний петербуржец и 27-летний уроженец Дагестана. По статье «Вандализм» обоим грозит штраф до сорока тысяч рублей, обязательные или исправительные работы на срок до года, либо арест до трех месяцев.