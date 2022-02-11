Студенты морского колледжа с ножом ограбили магазин в Петербурге

Курсанты морского колледжа ограбили магазин в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Невского района по «горячим следам» задержала пятерых подростков в возрасте 16-17 лет, которых подозревают в разбойном нападении. В ночь на 10 февраля они пришли в магазин на проспекте Солидарности и, угрожая ножом охраннику, взяли, что хотели.

- 10 февраля в полицию поступило сообщение от охранника сетевого магазина о том, что четверо злоумышленников угрожали ему ножом, избили, забрали детские товары на сумму три тысячи рублей, после чего скрылись, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место стражи порядка просились на поиски разбойников и в 4 часа утра, «по горячим следам», были задержаны пятеро студентов городских колледжей. Известно, что большая часть из них учится морском колледже. Отметим, что один из студентов пошел на дело в футболке с надписью «Осторожно, ВМФ».

Теперь подросткам грозит уголовное дело.