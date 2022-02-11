Вице-губернатор Потехина заявила о проверке во всех школах, где работала уволенная из-за Хармса учительница

Смольный проверит все школы, где работала Серафима Сапрыкина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по образованию Петербурга проведет проверку во всех трех школах, где работала уволенная из-за стихов Хармса учительница. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина, и назвала причину конфликта.

- Там была утвержденная тема занятия, но Серафима Сапрыкина почему-то решила поговорить о уважаемых, любимых поэтах, что можно было сделать в любой другой день. Собственно, весь конфликт возник ровно вокруг этого, - заявила Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, сейчас во всех трех учебных заведениях идет комплексная проверка. По поводу предполагаемой судимости вице губернатор ничего не сказала, но отметила, что «пласты вскрываются, действительно, самые разные».

Сама педагог изначальную информацию о судимости отрицала, однако последние данные от пресс-службы судов пока не опровергла.

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