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Общество11 февраля 2022 9:44

Спрос на игровые наручники взлетел в 40 раз в Петербурге перед 14 февраля

Также скупают нижнее белье и плюшевые игрушки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Перед Днем всех влюбленных в Петербурге вырос спрос на наручники.

Перед Днем всех влюбленных в Петербурге вырос спрос на наручники.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

14 февраля уже близко, а значит влюбленные пары начинают искать подарки своей половинке. И если кто-то ограничивается традиционными вариантами, как украшения, парфюм и шоколад, то многие идут дальше. Так, в преддверии праздника, в Петербурга в 40 раз вырос спрос на…игровые наручники для взрослых.

- Готовясь к самому романтичному празднику года, жительницы Северной столицы заказали на 140% больше красного нижнего белья, а спрос на бархатные е комплекты взлетел в семь раз. Чтобы добавить пикантности, горожане выбирают продукцию 18+. Продажи презервативов выросли на 90%, наручников – в 40 раз, - сообщает пресс-служба интернет-магазина Wildberries.

За две недели до Дня всех влюбленных на 229% выросли заказы на валентинки. Активно скупают и мягкие игрушки. Причем спросом пользуются не только стандартные мишки и зайчики, но и большой голубь в образе посланника любви. «Звезду» ТикТока дарят друг другу молодые петербуржцы.