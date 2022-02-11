В Ленинградской области составлен новый рейтинг районов по уборке снега

В Ленобласти составлен новый "снежный рейтинг" регионов. Фото: lenobl.ru

Новый «снежный рейтинг» районов составлен в Ленинградской области. Власти региона создали список на основе обращений граждан и мониторинга ситуации. Лучшими по итогам января стали Кингисеппский, Волховский, Киришский, Приозерский, Тихвинский и Сланцевский районы. Непростая ситуация сложилась в Лодейнопольском, Волосовском, Всеволожском и Кировском районах. Но рейтинг нужен не только для понимания ситуации, но и для сбора успешных практик.

- Комитет по ЖКХ анализирует и берет на вооружение стратегии в районах — лидерах рейтинга. Полезным опытом делятся со всеми коллегами. В этом году непростая зима, в снегопады люди и техника работают круглосуточно. В первую очередь идет расчистка магистральных трасс, местных дорог, тротуаров, остановок. Дворники начинают приводить территории в порядок с 5 утра, — рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Рейтинг составили специалисты Центра управления регионом и комитета по ЖКХ. Они оценивали, как в комплексе действует тот или иной район в нынешнюю снежную зиму. В расчет принималась как обеспеченность спецтехникой и число работников, занятых на уборке снега, но и количество жалоб от местных жителей в пересчете на тысячу человек населения. Важным параметром также стала оперативность откликов на обращения от коммунальных служб. В том числе в соцсетях.