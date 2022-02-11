МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 12 февраля

Сильный ветер накроет Петербург 12 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Санкт-Петербург надвигается непогода. МЧС Северной столицы предупредило о том, что 12 февраля 2022 года в городе будет бушевать ветер. При этом оттепель немного отойдет на второй план и в Петербурге снова чуть подморозит.

- 12 февраля в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра порывами до 15 метров секунду. На дорогах гололедица, - сообщили в МЧС Петербурга со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу в Петербурге немного подморозит. Ночью температура будет около 4-6 градусов ниже нуля, днем поднимется до минус 2, нуля градусов. Во второй половине дня горожан ожидает небольшой снег.

А в воскресенье, 13 февраля, снова потеплеет. Днем будет около 1-3 градусов выше нуля, пройдет мокрый снег с дождем. Ветер будет юго-западный, южный до 8-13 метров в секунду.