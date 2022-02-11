Более 790 человек с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки

Более 700 человек попали в больницы с коронавирусом в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге каждый день продолжают госпитализировать людей, заболевших коронавирусом. Относительно уровня заражений, а на 11 февраля инфекцию выявили более чем у 22 тысяч человек, в больницы попадают не так много человек. Тем не менее, больничные койки заполнены более, чем на половину.

- За последние сутки в больницы Петербурга с коронавирусом и пневмониями были госпитализированы 796 человек, выписаны 680 пациентов, - рассказали в Смольном.

Отметим, что по данным оперативного штаба по COVID-19 суточная госпитализация в Петербурге составила 903 человека.

Данные по госпитализациям / Фото: Яндекс

В городе по прежнему помощь зараженным оказывают в 21 больнице, где развернуто 10 тысяч мест. На данный момент занято более 8,6 тысяч коек. Среди тяжело больных 625 пациентов, они находятся в реанимациях. Еще 314 подключены к аппаратам ИВЛ. Кроме того, 160 тысяч человек проходят лечение амбулаторно.