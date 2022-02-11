Топонимический портал начал работать в Петербурге

В Петербурге начал работу топонимический портал. Фото: Александр ГЛУЗ

Топонимический портал запущен в Петербурге. Ресурс будет полезен для студентов, краеведов, историков, архитекторов, лингвистов, а также всех кто интересуется историей города на Неве и его культурой.

- База данных топонимов Петербурга, представленная на портале - первое и единственное в России энциклопедическое собрание, - отметил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Создатели базы - специалисты Института культурных программ и сотрудники Топонимической комиссии Петербурга – смогли систематизировать информацию за всю историю Северной столицы. Как и почему назывались улицы, площади, скверы. Когда и зачем были переименованы.

При этом, сам портал интерактивный. То есть открытый для общения и обсуждения. В том числе общественных инициатив.