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Звезды11 февраля 2022 10:53

Топонимический портал начал работать в Петербурге

Ресурс будет полезен всем, кто интересуется историей города на Неве
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Петербурге начал работу топонимический портал.

В Петербурге начал работу топонимический портал.

Фото: Александр ГЛУЗ

Топонимический портал запущен в Петербурге. Ресурс будет полезен для студентов, краеведов, историков, архитекторов, лингвистов, а также всех кто интересуется историей города на Неве и его культурой.

- База данных топонимов Петербурга, представленная на портале - первое и единственное в России энциклопедическое собрание, - отметил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Создатели базы - специалисты Института культурных программ и сотрудники Топонимической комиссии Петербурга – смогли систематизировать информацию за всю историю Северной столицы. Как и почему назывались улицы, площади, скверы. Когда и зачем были переименованы.

При этом, сам портал интерактивный. То есть открытый для общения и обсуждения. В том числе общественных инициатив.