Видео момента гибели рабочего от глыбы льда в Гатчине опубликовал СК

Глыба льда убила рабочего фабрики в Гатчине. Фото? СУ СКР по ЛО

Следственное управление СК России по Ленобласти опубликовало видео момента гибели рабочего гатчинской фабрики «Коммунар», на которого с крыши упал лед. Трагедия произошла 7 февраля. Судить за смерть человека будут главного инженера предприятия.

- Следственным отделом по городу Гатчина главному инженеру АО «Бумажная фабрика «Коммунар» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщает пресс-служба Следкома.

После трагедии на фабрике работали следователи, они изъяли в том числе запись с камер наблюдения. На них есть момент трагедии. Видно, как 63-летний сотрудник с коллегами завозит тележку в ворота цеха. В этот момент ему на голову падает лед. Удар оказался смертельным.

До суда главный инженер будет под подпиской о невыезде, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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