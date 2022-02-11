Синоптик пообещал 10-градусные морозы в Петербурге до конца февраля

Петербург еще ждут 10-градусные морозы до конца февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Февраль в Санкт-Петербурге выдался очень теплым. Практически с первых чисел месяца температура воздуха в городе начала расти, в итоге превысив отметку в ноль градусов. В Северной столице началась оттепель и почти весенняя атмосфера. Однако впереди горожан еще ждут морозы. Об этом 11 февраля 2022 года "КП-Петербург" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Говорить, что в Петербург уже пришла весна еще рано. С большой долей уверенности можно сказать, что до конца месяца температура воздуха в ночное время будет опускаться до -10 градусов и даже ниже, - отметил синоптик.

Но несмотря на это, погода уже радует своей теплотой. В ближайшие выходные в Северной столице будет около ноля. Погодой будет управлять новый циклон, названный немецкими синоптиками "Юта". Он и принесет в побережью Петербурга теплый и влажный воздух.