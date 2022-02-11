Два человека погибли в ДТП в Ленобласти

Два человека погибли в ДТП в Гатчинском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельное ДТП с участием двух Mitsubishiпроизошло в Гатчинском районе Ленинградской области. Трагедия произошла утром 11 февраля на автодороге на автодороге Мины-Новинка.

- По предварительным данным, около 11:00 на водитель легкового автомобиля Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с пикапом Mitsubishi L200, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки, оба мужчины, погибли на месте. Состояние шофера пикапа не уточняется, он жив.

Сейчас дознаватели ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельной аварии, назначена проверка.

Напомним, что за январь в Ленобласти произошло 57 лобовых ДТП, в них погиб 21 человек. С 14 по 20 февраля в регионе пройдет рейд против нарушителей – «встречников».