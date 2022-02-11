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Общество11 февраля 2022 12:03

Циклон "Юта" принесет тепло в Петербург в выходные

В воскресенье город накроет сильный ветер
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Синоптик пообещал теплые выходные в Петербурге

Синоптик пообещал теплые выходные в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Выходные уже на носу, а в Санкт-Петербурге они ожидаются теплыми. В последние дни в городе установилась почти весенняя погода, температура воздуха значительно превышает климатическую норму. Однако в субботу, 12 февраля 2022 года, оттепель возьмет небольшую паузу. Об этом "КП-Петербург" рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- 12 февраля погода в Петербурге будет облачная с прояснениями, почти весь день без осадков. Только к вечеру местами начнет кружить небольшой снег, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха будет около нуля градусов. А вечером к Петербургу начнет приближаться циклон "Юта". Он принесет теплую погоду. Уже 13 февраля в городе потеплеет до плюс 1-3 градусов. Пройдет снег, переходящий в дождь.

В понедельник, 14 февраля, теплый циклон еще будет господствовать в Северной столице. Будет облачно, мокрый снег и до 2-4 градусов выше нуля.