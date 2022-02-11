МЧС предупреждает о мокром снеге, гололеде и сильном ветре в Ленобласти

Ветер, снег и гололед ждут в Ленобласти на выходных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Ленинградской области об ухудшении метеоусловий. В ближайшее время ожидается усиление ветра, днем будет идти мокрый снег, а ночью из-за заморозков образовываться гололед.

- 12 февраля в западных районах Ленинградской области ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица.13 февраля местами ожидается налипание мокрого снега. В прибрежных районах порывы ветра 15-17 метров в секунду. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица, - сообщает пресс-служба МЧС.

Такой же прогноз синоптики дают и на понедельник, 14 февраля.

Днем температура будет уходить в «плюс». Причем в субботу он будет едва заметный, а в воскресенье термометры покажут до +4 градусов.

Такая же ситуация сложится и в Петербурге, здесь также ждут усиление ветра и гололед.