СК просит отстранить от должности инженера бумажной фабрики в Ленобласти, где от глыбы льда погиб рабочий

СК просит суд отстранить от должности инженера фабрики в Ленобласти, где погиб рабочий от глыбы льда Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Ленинградской области просит суд отстранить от должности главного инженера "Бумажной фабрики "Коммунар" в Гатчине, где от глыбы льда погиб рабочий. Ходатайство в суд было направлено 11 февраля 2022 года.

- Следственным органом направлено ходатайство в суд об отстранении от должности главного инженера АО "Бумажная фабрика "Коммунар", обвиняемого в нарушении правил охраны труда , в результате которого погиб рабочий, - сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла 7 февраля. На голову 63-летнему сотруднику фабрики с крыши цеха рухнула ледяная глыба. Он погиб на месте.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по данному случаю. Обвинение в нарушении правил охраны труда было предъявлено главному инженеру фабрики. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, эта мера пресечения останется до рассмотрения дела судом по существу.

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