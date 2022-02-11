Петербуржец позвонил часовому мастеру с просьбой снять заклинившие наручники

Петербуржец застрял в наручниках и позвонил за помощью часовому мастеру. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Странный звонок получил на свой телефон житель Петербурга, работающий часовым мастером. В ответ на его «алло» из трубки прозвучал измученный мужской голос, который попросил…снять наручники.

- В полицию поступило сообщение от заявителя. Он рассказал, что ехал на машине мимо Петропавловской крепости, когда ему поступил странный звонок. Сам он сейчас помочь человеку в наручниках не может, но беспокоится за его судьбу и просит полицию проверить, - сообщает источник «КП-Петербург».

Мужчина передал номер звонившего. Стражи порядка набрали указанные цифры. И им действительно ответил невольный пленник. Он рассказал, что не может снять с себя старые заклинившие наручники. А телефон часового мастера нашел просто в Интернете. От дальнейшего общения с полицией петербуржец отказался и повесил трубку, не назвав данных и адреса.

Отметим, что в преддверии Дня всех влюбленных, продажи игровых наручников выросли в Петербурге в 40 раз.