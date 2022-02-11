Полиция Петербурга задержала пятерых подозреваемых в организации незаконной миграции

миграционная криминальная группировка существовала в городе с мая 2018 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали пятерых человек, которых подозревают в незаконной постановке на миграционный учет более 14 тысяч иностранных граждан.

- Организованная группа состояла из пяти человек, среди которых - гражданин одной из стран дальнего зарубежья, - сообщила в пятницу, 11 февраля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно предварительным оценкам полиции, миграционная криминальная группировка существовала в городе с мая 2018 года. По словам Волк, злоумышленники искали проживающих в Санкт-Петербурге мигрантов и предлагали им свои услуги по оформлению необходимых для постановки на миграционный учет документов. В МВД также отметили, участники банды заверяли иностранцев в том, что все будет сделано в рамках российских законов.

Участники преступной группировки, по данным следствия, подавали в миграционные ведомства документы с ложными данными об иностранных гражданах, а после этого обратившимся к ним за помощью гостям Северной столицы оформляли фиктивные уведомления и трудовые договоры с фейковыми фирмами-однодневками.

Возбуждено уголовное дело по статье Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ. Двое подозреваемых арестованы, другим двум была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и еще одной задержанной - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее kp.ru писал о петербургском полицейском, которому пришлось через суд восстанавливаться на работе из-за инцидента с фейковой справкой о наличии антител.