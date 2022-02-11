Смольный поможет 10 тысячам петербургских подростков найти работу

В 2022 году планируется помочь в устройстве на работу не менее десяти тысячам юных петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

За начало февраля 156 подростков, которые находятся на сопровождении центра "Контакт", получили работу в библиотеках, домах молодежи, подростково-молодежных центрах города, а также в военном комиссариате, службе судебных приставов и оранжерее. Об этом в пятницу, 11 февраля сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, в 2022 году планируется помочь в устройстве на работу не менее десяти тысячам юных петербуржцев. В прошлом году в рамках программы временной занятости удалось трудоустроить 11 110 подростков, в числе которых были дети с инвалидность, сироты и ребята, состоящие на профилактическом учете. Центр "Контакт" за 2021 год трудоустроил 1757 тинэйджеров, из них 569 получили работу впервые.

- Ребята с подросткового возраста приучаются к труду, пробуют свои силы в разных профессиях. Это способствует формированию личности, совершенствованию умений и навыков. Кроме того, это дает подросткам возможность заработать свои первые деньги, - заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.