Прокуратура проверяет законность справки о судимости учительницы, уволенной из-за стихов Хармса

Серафима Сапрыкина предоставила справку об отсутствии судимостей. Суд уверяет: судимость есть. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Петербурга проверяет легальность справок об отсутствии судимости у учительницы Серафимы Сапрыкиной, которая стала известной после скандала с увольнением из школы из-за стихов Хармса. Позднее оказалось, что ранее женщину звали Сима Казимова. Когда они жила в Волгограде, в отношении нее было возбуждено дело о нанесении тяжкого вреда здоровью.

- У директора школы нет полномочий и возможностей перепроверять документы. Сейчас прокуратура изучает, где произошел сбой, - заявила вице-губернатор Ирина Потехина, слова которой приводит «Петербургский дневник».

Потехина отметила, что задача властей - избежать наличия таких сотрудников в школах Петербурга.

Напомним, что по обнародованным судебным данным, в 2007 году Казимова, будучи в гостях, дважды ударила ножом мужчину, ударившего ее по лицу. За это позднее она получила два года условно. Изначально педагог судимость отрицала и даже опубликовала в соцсетях соответствующую справку. Сейчас легальность этого документа проверяется.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: