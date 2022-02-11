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Происшествия11 февраля 2022 13:20

Прокуратура проверяет законность справки о судимости учительницы, уволенной из-за стихов Хармса

По данным суда, до смены имени Серафима Сапрыкина получила срок за нападение с ножом
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Серафима Сапрыкина предоставила справку об отсутствии судимостей. Суд уверяет: судимость есть.

Серафима Сапрыкина предоставила справку об отсутствии судимостей. Суд уверяет: судимость есть.

Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Петербурга проверяет легальность справок об отсутствии судимости у учительницы Серафимы Сапрыкиной, которая стала известной после скандала с увольнением из школы из-за стихов Хармса. Позднее оказалось, что ранее женщину звали Сима Казимова. Когда они жила в Волгограде, в отношении нее было возбуждено дело о нанесении тяжкого вреда здоровью.

- У директора школы нет полномочий и возможностей перепроверять документы. Сейчас прокуратура изучает, где произошел сбой, - заявила вице-губернатор Ирина Потехина, слова которой приводит «Петербургский дневник».

Потехина отметила, что задача властей - избежать наличия таких сотрудников в школах Петербурга.

Напомним, что по обнародованным судебным данным, в 2007 году Казимова, будучи в гостях, дважды ударила ножом мужчину, ударившего ее по лицу. За это позднее она получила два года условно. Изначально педагог судимость отрицала и даже опубликовала в соцсетях соответствующую справку. Сейчас легальность этого документа проверяется.

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