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Общество11 февраля 2022 13:27

Посещаемость ТЦ Петербурга упала на 18% из-за коронавирусных ограничений

Больше всего спад наблюдается в детских магазинах и общепите
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Трафик в петербургских торговых центрах упал на 18 процентов из-за коронавирусных ограничений для детей

Трафик в петербургских торговых центрах упал на 18 процентов из-за коронавирусных ограничений для детей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сильно упала посещаемость торговых центров. Трафик снизился на 18 процентов. Это напрямую связано с коронавирусными ограничениями, которые запретили несовершеннолетним появляться в общественных местах. Об этом 11 февраля 2022 года пишет "РБК-Петербург".

- На падение трафика повлияли два негативных фактора: резкий рост заболеваемости новым штаммом коронавируса и ввод дополнительных ограничительных мер, - пишет издание.

Больше всего пострадали от ограничений магазины детской одежды и игрушек, а также общепит, так как семейные походы в торговые центры со 2 по 13 февраля стали невозможны.

Уже 14 февраля Смольный отменит ограничения. Однако представители бизнеса настроены скептически и не уверены в том, что ограничения в том или ином виде не сохранятся. Но даже если ограничения отменят, ждать стремительного роста трафика не стоит.