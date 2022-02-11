Новый автобус запустят из Павловска до метро «Московская» с 1 июня

Новые автобусы повезут жителей Пушкина и Павловска до метро. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автобус №252 будет курсировать из Пушкинского района Петербурга до метро «Московская» с 1 июня. Маршрут станет частью транспортной реформы, цель которой – заменить коммерческие малогабаритные автобусы и запустить вместо них большие и комфортные машины.

- Новый маршрут соединит жилые кварталы Павловска и Пушкина со станцией метро «Московская». Автобусы будут быстрее доезжать до метро, так как трасса не проходит через центр Пушкина с множеством остановок и светофоров, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Конечной остановкой в Петербурге станет улица Костюшко. На маршрут

выйдут новые низкопольные автобусы вместимостью 50 пассажиров. Они будут курсировать с периодичностью 11-15 минут в будние и 17-18 минут в выходные дни.