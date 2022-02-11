Депутат ЗакСа попросил главу петербургского Роспотребнадзора продлить время работы кафе и ресторанов

Введение кодов и ограничение времени работы подкосили петербургский общепит. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутат петербургского Заксобрания направил обращение г главному санитарному врачу города Наталье Башкетовой. В нем он просит смягчить карантинные требования и продлить работу ресторанов и кафе, которые сейчас закрываются в полночь, а посетителей пускают лишь до 23:00. Это, а также введение QR-кодов, уже привело к падению посещаемости на 30-70%.

- Увеличение периода работы предприятий и организаций общественного питания позволит частично минимизировать финансовые потери и снизить риски потенциального банкротства для организаций данной отрасли, - говорится в обращении Дмитрия Панова к главе городского управления Роспотребнадзора.

Депутат просит рассмотреть возможность увеличить время работы общепита до двух часов ночи. При соблюдении всех существующих карантинных норм, естественно.

Обращение направлено 11 февраля. Ответ на него пока не получен.

Напомним, что в ноябре 2021 года владельцы кафе и ресторанов уже обращались к властям города с подобной просьбой. Тогда время работы увеличили на час.